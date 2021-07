Tunisia: l'esercito impedisce a Ghannouchi di entrare in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia (Arp, il parlamento monocamerale), Rachid Ghannouchi ha tentato nelle prime ore della mattina di entrare in parlamento in risposta alle decisioni annunciate dalla presidenza di sciogliere il parlamento. Tuttavia, l'esercito tunisino gli ha impedito di entrare. Il leader del movimento islamico Ennahda che ha descritto le decisioni del presidente della Repubblica, Kais Saied, come" un colpo di stato" ha invitato nella sua pagina ufficiale Facebook tutti i deputati a presentarsi in parlamento e ha invitato anche tutti "le persone libere della Tunisia a unirsi al consiglio per difendere la rivoluzione e la democrazia". Ieri sera Saied ha sospeso i lavori del parlamento per 30 giorni e ha sollevato dall’incarico il primo ministro, Hichem Mechichi.(Tut)