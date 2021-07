Tunisia: presidente Saied sospende lavori parlamento ed estromette premier per rispondere alla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Repubblica tunisina ha spiegato che ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, Saied ha preso delle decisioni al fine di preservare l'integrità del Paese, la sicurezza e l'indipendenza del Paese e per garantire il normale funzionamento dello Stato. In particolare, Saied ha deciso di sollevare dall’incarico il primo ministro Mechichi, congelare i lavori e i poteri della Camera dei rappresentanti per un periodo di 30 giorni. Inoltre, ha stabilito la revoca dell'immunità parlamentare per tutti i membri del parlamento. Pertanto, il presidente assume l'autorità esecutiva per assistere un governo guidato da un primo ministro che sarà nominato dallo stesso Saied. La presidenza tunisina ha confermato che nelle prossime ore sarà emanato un ordine per disciplinare queste misure eccezionali, rese necessarie dalle circostanze, e che sarà revocato quando le ragioni che lo hanno reso necessario cesseranno. In questa occasione, la presidenza della Repubblica ha invitato il popolo tunisino a prestare attenzione e non lasciarsi coinvolgere fai fautori del caos. (segue) (Tut)