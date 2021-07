Tunisia: presidente Saied sospende lavori parlamento ed estromette premier per rispondere alla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interpretazione della Costituzione del presidente della Tunisia, Kais Saied, è sbagliata e contraddice la verità. Lo ha dichiarato il capo del movimento islamico Ennahda e presidente del parlamento, Rachid Ghannouchi, domenica sera, all'emittente televisiva “Al-Jazeera”, commentando la decisione di Saied di congelare l’attività del parlamento per 30 giorni e di sollevare dall’incarico il primo ministro, Hichem Mechichi. "Il capo dello Stato lo ha consultato in merito alle misure presenti nella Costituzione, data la situazione eccezionale che il Paese sta attraversando in uno stato d’emergenza, ma quello che è successo non è normale e rappresenta un colpo di stato contro la Costituzione", ha detto il presidente del parlamento. Ghannouchi ha aggiunto: "Queste procedure non hanno nessun valore e la Costituzione prevede che il parlamento rimanga in sessione permanente e che il governo non venga sciolto". Il presidente del parlamento ha invitato il capo dello Stato ad annullare le decisioni che porteranno “all'oscurità e al dominio di potere” e ha invitato il popolo tunisino a condurre una lotta pacifica per ripristinare la democrazia. Intanto, questa mattina l'esercito tunisino ha impedito a Ghannouchi di entrare in parlamento. (segue) (Tut)