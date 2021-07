Tunisia: presidente Saied sospende lavori parlamento ed estromette premier per rispondere alla crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lo scorso 21 luglio, Saied ha detto che la crisi sanitaria che ha messo in ginocchio gli ospedali della Tunisia sarà gestita d'ora in poi dagli apparati militari, dopo il sollevamento dall'incarico del ministro della Salute, Fawzi Mehdi. La dichiarazione di Saied giunge in risposta alle accuse, neanche troppo velate, del premier Mechichi. Quest'ultimo, infatti, ha puntato il dito contro lo stallo politico che da oltre sei mesi blocca l'azione del suo esecutivo. "Lo scorso gennaio abbiamo effettuato un rimpasto ministeriale, ma il blocco di questa decisione ha causato disastri soprattutto nel settore sanitario", ha dichiarato Mechichi, scusandosi "con i tunisini che sono andati a ricevere il vaccino, ma si sono trovati di fronte a una grande disorganizzazione che ha raggiunto il punto di minacciare la pace civile e la salute della popolazione". Le parole del premier chiamano direttamente in causa il presidente Saied, il quale non ha mai voluto approvare il rimpasto di governo che, secondo il capo dello Stato, violerebbe la Costituzione. Difatti, dopo il licenziamento di Mehdi, il governo è composto da ben nove ministri con incarichi "ad interm" in Sanità, Interno, Giustizia, Demanio, Agricoltura, Affari culturali, Giovani e sport, Lavoro ed Energia.