Incendi: Mura (Pd), alla Sardegna rapidi ristori dal governo

- "Condanna per piromani irresponsabili o delinquenti colpevoli dei roghi che stanno devastando ampie aree della Sardegna, e solidarietà concreta verso comuni, aziende e cittadini colpiti dagli incendi. Sono pronta a sostenere una richiesta di rapido ristoro al Governo". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, in merito agli incendi divampati in Sardegna nell'Oristanese, nel Nuorese e nell'Ogliastra. Per la parlamentare "rimane la necessità di rafforzare le attività di controllo, di prevenzione e repressione sul territorio, attivando canali di finanziamento dedicati e costanti". "Vanno ringraziati gli uomini e le donne del sistema antincendio, Protezione civile, Corpo forestale, Vigili del fuoco, volontari e squadre aeree, sempre - sottolinea Mura - in prima linea contro il fuoco, terribile nemico della Sardegna". (Rsc)