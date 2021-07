Sardegna: scomparso Luigi Concas, il decano degli avvocati cagliaritani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era il decano dei legali cagliaritani l'avvocato Luigi Concas, 90 anni, ieri mattina, nella sua casa di Cagliari. Nella sua lunga carriera si è occupato di decine di casi famosissimi, dalle vicende dell'Anonima sequestri al suicidio del giudice istruttore Luigi Lombardini. Nonostante l'età avanzata ha continuato a gestire lo studio. E' stato anche docente di diritto penale nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. "Un insigne giurista, punto di riferimento e guida per tutto il mondo accademico, per quello forense, per generazioni di studenti. Una figura di altissimo valore che ci mancherà molto – così lo ha ricordato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas – Era stimato in tutta la Sardegna e in tutta Italia per le sue grandi doti professionali e per l'alto valore del suo impegno accademico, da tutti riconosciuto e apprezzato, nonché per le sue doti umane, di persona schietta e leale". (Rsc)