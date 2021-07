Sardegna: Pireddu confermato alla guida di Confartigianato Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il macomerese Giuseppe Pireddu è stato riconfermato Presidente di Confartigianato Nuoro Ogliastra. Lo ha deciso, all'unanimità per acclamazione, l'Assemblea provinciale in rappresentanza dei circa mille soci iscritti all'Associazione degli Artigiani nuoresi e ogliastrini, che ha provveduto anche al rinnovo del Direttivo provinciale, composto da 11 rappresentanti di categoria, e dell'Assemblea provinciale, con i 33 delegati. Pireddu, 57enne autoriparatore di Macomer, attuale vicepresidente regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, per i prossimi 4 anni guiderà una struttura di rappresentanza vitale e in crescita come numero di soci ed erogazione di servizi. Nel suo incarico sarà supportato, oltre che dal Segretario Pietro Mazzette, anche da un comitato di 3 vicepresidenti composto dal Vicario Albino Casu, 41enne impiantista di Fonni, e dai 2 vice, Simone Arzu, 42enne produttore di infissi di Lanusei, e Giannicola Pala, 55enne, produttore dolciario di Nuoro. "L'impegno del nuovo Direttivo – ha dichiarato il rieletto Presidente – sarà quello di continuare a rendere gli imprenditori protagonisti della crescita e dello sviluppo dell'area nuorese-ogliastrina, e dei rispettivi comparti d'appartenenza". (Rsc)