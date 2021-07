Roma: derubato mentre fotografa la basilica di Santa Maria Maggiore, due arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è distratto per pochi secondi, il tempo di fotografare la Basilica di Santa Maria Maggiore, lasciando per pochi istanti la borsa con all’interno due PC portatili sulla scalinata. Pochi secondi dopo, sono spuntati due uomini che hanno afferrato la borsa e si sono dati alla fuga. Sfortunatamente per loro, i ladri, già conosciuti alle forze dell’ordine, erano stati visti dai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di vari monumenti del Centro Storico, decidendo, così, di tenerli d’occhio. I militari hanno assistito al furto e sono immediatamente intervenuti, bloccando i due ladri dopo un breve inseguimento a piedi e riuscendo a recuperare l’intera refurtiva. A finire in manette, con l’accusa di furto aggravato in concorso, sono stati due uomini di origini nordafricane di 25 e 31 anni, nella Capitale senza fissa dimora. Il bottino è stato riconsegnato al turista. (Rer)