Libia: portavoce del parlamento, giunti a Roma esponenti commissione Camera Tobruk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ufficiale della Camera dei rappresentanti della Libia, Abdullah Blihaq, ha annunciato l'arrivo della commissione parlamentare libica a Roma. Blihaq ha aggiunto che i membri della commissione discuteranno durante gli incontri che si terranno da oggi a giovedì, 29 luglio, a Roma, alla presenza di membri della missione Onu e dell'Alta Commissione elettorale nazionale, il quadro legislativo necessario per organizzare le prossime elezioni presidenziali e parlamentari previste il 24 dicembre per poi presentarlo alla Camera dei rappresentanti per l'approvazione. Il portavoce ha confermato che la commissione ha al suo interno membri della Camera di Tobruk in rappresentanza di tutte le parti del Paese. I partecipanti formeranno un nuovo comitato “ad hoc”, stabilito dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale che si riunisce nell’est del Paese, per preparare una legge elettorale e tenere le elezioni entro la data indicata nella road map politica del Foro di dialogo libico (Lpdf), l’organismo di 74 membri patrocinato dalle Nazioni Unite che lo scorso febbraio ha nominato l’attuale autorità esecutiva unitaria libica. L’ultima riunione dal vivo del Foro di dialogo si è conclusa senza un accordo sulla base per le elezioni. “I membri dell’Lpdf erano divisi in vari blocchi e gruppi di interesse con differenti affiliazioni (…) e non sono stati in grado di trovare un accordo sulla proposta finale per le elezioni”, ha ammesso Kubis nel suo briefing al Consiglio di sicurezza, sottolineando come “a causa di questo fallimento, la situazione in Libia stia diventando più difficile, conflittuale e tesa”. (LIt)