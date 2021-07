Business news: Brasile, Confederazione industrie, pandemia incide ancora su offerta e costi materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale problema per le industrie del Brasile nel secondo trimestre del 2021 è stato ancora la difficoltà nell'acquisto e il conseguente alto costo delle materie prime. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni). Secondo la Cni la limitazione dell'offerta di materie prime per il settore è stata segnalata come un problema dal 68,3 per cento delle industrie oggetto della ricerca. L'elevata pressione fiscale (per il 34,9 per cento) e il tasso di cambio del dollaro (per il 23,2 per cento) sono gli altri principali ostacoli incontrati dal settore nel paese. (Res)