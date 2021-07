Bangladesh: incendio fabbrica ripropone tema della sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio che l'8 luglio scorso ha distrutto uno stabilimento per la produzione di bevande e generi alimentari a Dacca, nel Bangladesh, ha risollevato la questione della sicurezza sul lavoro in quel Paese dell'Asia meridionale, specie negli stabilimenti che servono il mercato domestico. L'incendio ha causato la morte di oltre 50 lavoratori, e il ferimento di altri 20. Lo stabilimento andato in fiamme era di proprietà del Gruppo Sajeeb, che produce anche bevande e prodotti spalmabili per altri mercati - come quello pakistano - sotto altri nomi. Sino a ottobre 2019 Sajeeb era distributore di marchi del produttore statunitense Mondelez, che però ha interrotto le relazioni col gruppo bengalese. Dopo l'incendio, le autorità hanno riscontrato l'assenza di adeguate misure di sicurezza - incluse uscite antincendio - e di una adeguata pianificazione per le emergenze. (segue) (Inn)