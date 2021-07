Usa: aeroporti Costa occidentale scontano carenza di combustibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di combustibile per aeroplani ha iniziato a gravare sulle operazioni degli aeroporti in Stat Usa quali California e Nevada, causando ritardi nei voli e nelle consegne delle merci. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il problema è aggravato dall'aumento delle attività dei velivoli antincendio e dal progressivo aumento del traffico aereo civile a seguito dell'uscita dalla fase acuta della pandemia. Tra gli aeroporti interessati dalla carenza di carburante figurano il Fresno Yosemite International Airport e il Bozeman Yellowstone International Airport. Il governatore del Nevada, Steve Sisolak, ha avvertito nei giorni scorsi che la carenza di combustibile per aeroplani potrebbe estendersi all'Aeroporto internazionale Reno-Tahoe. La governatrice del South Dakota, Kristi Noem, e il governatore del Wyoming, Mark Gordon, hanno firmato ordini esecutivi tesi a rilassare alcune delle restrizioni alle attività di consegna dei carburanti nel tentativo di alleviare il problema, ad esempio consentendo ai conducenti di autocisterne di guidare per periodi di tempo più lunghi prima delle pause obbligatorie. (Nys)