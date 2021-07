Usa: commissione inchiesta 6 giugno, Repubblicani contestano esclusione deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito repubblicano alla camera dei rappresentati Usa, Kevin McCarty, ha durante criticato la presidente democratica della Camera, Nancy Pelosi, per la decisione di escludere due deputati repubblicani dalla commissione parlamentare d'inchiesta sull'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso, e di sostituirli con altri esponenti del Partito repubblicano dalle posizioni più vicine a quelle dei Democratici. "La bocciatura dei candidati repubblicani per la commissione d'inchiesta e la decisione di auto-nominare deputati che condividono la narrativa preconfezionata di Pelosi non consentirà di condurre una indagine credibile", ha accusato McCarthy. La decisione della leader democratica di escludere dalla commissione i repubblicani Jim Jordan e Jim Banks - due deputati vicini all'ex presidente Donald Trump - è giunta dopo che i due deputati hanno anticipato di voler porre Pelosi di fronte alle proprie responsabilità per quanto accaduto il 6 gennaio scorso: fu infatti proprio Pelosi, nella sua veste di presidente della Camera, a respingere ripetute richieste da parte della Polizia di Washington di rafforzare la presenza di forze dell'ordine a Capitol Hill, dove da giorni si prevedevano disordini a seguito di una manifestazione indetta dai sostenitori di Trump. In una nota ufficiale, Pelosi ha affermato di aver bocciato le due nomine "nel rispetto dell'integrità dell'indagine, con una attenzione alla verità e per la preoccupazione suscitata da dichiarazioni e azioni dei deputati in questione". Al posto di Jordan e Banks, Pelosi ha chiamato a far parte della commissione i deputati Liz Cheney e Adam Kinzinger, entrambi protagonisti di ripetute polemiche con l'ex presidente e col loro stesso partito.(Nys)