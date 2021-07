© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci ha lasciato Dino Impagliazzo, conosciuto anche come 'lo chef dei poveri'. Un'eroe dei nostri giorni che ha dedicato la sua vita per aiutare le persone più deboli e fragili". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Roma -aggiunge- è vicina alla sua famiglia e ai suoi cari". (Com)