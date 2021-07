Business news: Argentina, forte ripresa della produzione di petrolio e gas nel bacino di Vaca Muerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati ufficiali relativi al livello di estrazione di petrolio e gas non convenzionale nel bacino non convenzionale argentino Vaca Muerta nel mese di giugno confermano una forte ripresa della produzione rispetto al 2020, con livelli record soprattutto per lo shale oil. Secondo dati della segreteria per l'Energia, nel bacino non convenzionale che si estende tra le province patagoniche di Neuquen e Rio Negro, si è registrata una produzione media record di oltre 150 mila barili di petrolio giornalieri, con un incremento del 21,2 per cento rispetto al 2020 e del 43,84 per cento rispetto al 2019. I dati sono positivi anche sul fronte della produzione di "shale gas", con 74,65 milioni di metri cubici e un +8,09 per cento rispetto al 2020. Si tratta di un livello che si avvicina ai 76 milioni di metri cubici estratti nello stesso mese del 2019 con prospettive di superare il raffronto con l'anno precedente la pandemia già ad agosto. (Res)