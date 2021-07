Business news: Tlc, holding Werthein acquisisce operazioni Vrio Group in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding a capitali argentini Grupo Werthein ha raggiunto un accordo con il gigante statunitense delle telecomunicazioni At&T per l'acquisizione del 100 per cento della sua succursale Vrio Group che gestisce le operazioni di Sky e DirecTV in America Latina. E' quanto rende noto un comunicato rilanciato dalle testate locali dove non si precisa l'ammontare della operazione che trasferirà nelle mani del gruppo argentino una compagnia di servizi di entertainment digitale con oltre 10,3 milioni di abbonati in 11 paesi dell'America Latina, e che opera in Brasile attraverso la firma Sky, e in Argentina, Colombia, Cile, Perù e Uruguay attraverso DirecTV. Il direttore di At&T per l'America Latina, Lori Lee, ha affermato che la vendita di Vrio "permetterà di concentrare il nostro focus sugli investimenti nella connettività". "Proseguiamo il nostro impegno nella regione attraverso la nostra presenza nel mobile in Messico e attraverso i servizi corporativi per le multinazionali che operano nella regione", ha aggiunto. (Res)