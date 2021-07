Usa: Covid, confusione su criteri di utilizzo delle mascherine nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo anno scolastico rischia di aprire negli Stati Uniti all'insegna della confusione in merito ai criteri di utilizzo delle mascherine per la prevenzione della Covid-19, a causa di indicazioni conflittuali da parte gel governo, delle amministrazioni statali e di diverse organizzazioni civili. In attesa di nuove linee guida nazionali, attese per il mese prossimo, cresce il dibattito in merito all'opportunità di obbligare di nuovi gli alunni ad indossare le mascherine, e se tale obbligo debba dipendere o meno dalla vaccinazione dei singoli soggetti. Il presidente Usa, Joe Biden, ha fatto riferimento alla questione la scorsa settimana, anticipando che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) solleciteranno probabilmente gli studenti non vaccinati a continuare ad indossare le mascherine all'interno degli edifici scolastici, mentre per gli studenti vaccinati la raccomandazione potrebbe essere opposta. Tale linea è però già oggetto di polemiche da parte di diverse organizzazioni e associazioni, che la ritengono discriminatoria e pericolosa, dal momento che le evidenze scientifiche suggeriscono che i vaccini non bastino a evitare la trasmissione del virus. Proprio alla vigilia delle dichiarazioni di Biden, l'Accademia dei pediatri Usa aveva raccomandato l'impiego della mascherina per tutti gli studenti maggiori di due anni d'età. L'Associazione aveva evidenziato che molti studenti non possono vaccinarsi per ragioni anagrafiche o per l'attuale stato di avanzamento della campagna di vaccinazione nazionale, e che la verifica dell'avvenuta vaccinazione da parte delle scuole presenta profili di potenziale violazione della privacy. (Nys)