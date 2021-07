Germania: sondaggio, Scholz (SpD) sale nei consensi per immagine fornita durante alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alla cancelleria federale tedesca, Armin Laschet e Annalena Baerbock, hanno fornito un'immagine ampiamente negativa durante il disastro provocato dalle alluvioni che hanno colpito la Germania nei giorni scorsi. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Insa per conto del quotidiano “Bild”, secondo cui il candidato dell’Unione, l’alleanza fra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), e l’esponente dei Verdi non hanno ben figurato in questo frangente, a vantaggio di Olaf Scholz, vice cancelliere e ministro delle Finanze del governo attualmente in carica e candidato del Partito socialdemocratico (SpD). In caso di elezione diretta del cancelliere, il sondaggio mostra che il 21 per cento dei cittadini voterebbe per Scholz, il 15 per cento per Laschet e il 14 per cento per Baerbock. Nella settimana precedente, Scholz si attestava al 18 per cento, mentre il gradimento per Laschet era al 20 per cento. Solo gli indici di Baerbock sono rimasti invariati rispetto alla settimana precedente. (Geb)