- "Roma piange la scomparsa di Dino Impagliazzo, un grande uomo, un punto di riferimento per l’accoglienza e la solidarietà, sempre dalla parte dei più deboli". Lo scrive su Twitter Roberto Gualtieri candidato per il centrosinistra a sindaco di Roma. "Non dimenticheremo un il suo esempio. Un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene". (Com)