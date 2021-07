Business news: Panama-Colombia, firmato accordo per regolare interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Colombia e Panama hanno firmato un accordo per regolare l'interconnessione elettrica tra i due Paesi. Lo riferisce il ministero dell'Energia di Panama. L'accordo definirà i principi, i criteri di base e le linee guida generali su cui si baserà lo schema di armonizzazione normativa per lo sviluppo e l'esecuzione dell'interconnessione elettrica tra i due Paesi. “La firma di questo accordo costituisce un passaggio fondamentale nel processo di realizzazione dell'interconnessione elettrica, che rappresenta l'integrazione della Comunità Andina con l'America Centrale. Inoltre, ci consentirà di fare un uso ottimizzato delle risorse energetiche e della generazione in eccedenza, migliorare la qualità della fornitura del servizio elettrico, rafforzare l'affidabilità dei sistemi di entrambi i Paesi e garantire l'assistenza reciproca in caso di emergenza ”, ha assicurato il ministro delle Miniere e dell'Energia della Colombia, Diego Mesa. “Questa è un'altra pietra miliare nell'impegno che entrambi i Paesi hanno di promuovere progetti che garantiscano la sicurezza energetica per la regione, attraverso un approvvigionamento diversificato, sicuro, affidabile e responsabile per l'ambiente", ha commentato per parte sua Jorge Rivera Staff, ministro dell'Energia di Panama. (Res)