Giustizia: solo la Lega annuncia 350 mila firme già raccolte su referendum

- Più di 50 mila firme da venerdì a oggi, nonostante il maltempo in molte città e qualche problema burocratico, che portano a oltre 350 mila le adesioni ai referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale. È il dato che emerge dal quarto weekend di mobilitazione della Lega, con più di 1.100 gazebo organizzati da Nord a Sud. Significa - si legge in una nota del partito - che il dato reale è molto più alto, visto che vanno aggiunte le sottoscrizioni raccolte in ogni comune italiano e dagli altri partiti a partire da quelli di centrodestra. Anche il Partito radicale sta moltiplicando gli sforzi e ha messo a punto un tour agostano: nelle ultime ore ha raccolto un numero considerevole di adesioni in Puglia e in particolare nei comuni del Gargano. Non mancano le firme vip. A Milano ha firmato Gabriele Albertini. A Bergamo l’ex calciatore di Atalanta, Napoli e Bologna Beppe Savoldi. A Piazzola sul Brenta (Padova) l’ex ministro Carlo Giovanardi. Negli ultimi giorni - continua la nota - avevano aderito Gianni Alemanno e Guido Bertolaso, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, l’attore Fabio Fulco, il conduttore tv Tiberio Timperi, l’opinionista Maria Giovanna Maglie. Mobilitazione anche tra gli amministratori locali, di tutti i colori politici: in settimana hanno firmato il capogruppo del Pd in consiglio regionale dell’Abruzzo Silvio Paolucci, il sindaco di Pistoia di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi e la sua vice di Forza Italia Anna Maria Ida Celesti. (segue) (Com)