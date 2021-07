Giustizia: solo la Lega annuncia 350 mila firme già raccolte su referendum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta: "Speravamo di raccogliere più di un milione di firme e visto il successo potremo fare molto meglio. Firmano persone di tutte le idee, età e professioni, di destra e di sinistra: tutti ci ringraziano e chiedono di andare avanti, perché di questa 'giustizia' gli italiani non ne possono più". Nota negativa - conclude la nota - in alcuni Comuni scarseggiano i moduli vidimati e quindi utilizzabili per la raccolta firme. Su questo punto, Salvini era già intervenuto a nome del comitato promotore scrivendo una lettera al ministro dell’Interno e al presidente dell’Anci. (Com)