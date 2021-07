Milano 2021: Bernardo, mia soddisfazione altissima grazie a confronto continuo con i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del 'Trofeo solidarietà e amicizia' organizzato oggi a Tozzano, il candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo ha tracciato un primo bilancio della sua campagna elettorale: "La mia soddisfazione è altissima, ogni mattina mi sveglio contento perché incontro tantissime persone che arricchiscono, ascoltandoli con suggerimenti, richieste, soluzioni che porterò con me, la campagna elettorale. Io non ho la bacchetta magica e non faccio promesse ma certamente quello che potrò fare lo farò, e non dormirò la notte se necessario su alcuni temi - ha sottolineato - La sicurezza ad esempio, perchè vuol dire sicurezza sul lavoro, sicurezza nelle nostre aree che non si chiamano 'periferiche' ma sono quartieri di Milano e della Città Metropolitana, sicurezza nelle case del Comune e non 'popolari' che di popolare non hanno nulla". "Nelle mie visite in questi luoghi ho visto il degrado e quindi servono legalità e rispetto per gli anziani e le persone sole che magari la sera non si sentono libere di girare nel buio di in una città che si è spenta verso i più deboli, i più fragili e i più soli" ha continuato Bernardo. (segue) (Rem)