Roma: incendi in zona Tor Sapienza e Tuscolana, strade chiuse per spegnimento

- Numerose pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 17 circa, per un incendio che si è sviluppato nei pressi di via Salviati, via di Monte Buccalione, via Collatina Vecchia e penetrazione urbana dell'A24. Il fuoco, che ha interessato aree di sterpaglie ha raggiunto anche un'attività di autodemolizione adiacente, mentre il rogo non ha coinvolto il campo nomadi sito nelle vicinanze. I caschi bianchi hanno provveduto a circoscrivere là zona per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e protezione civile. Al momento non non risultano persone coinvolte né abitazioni evacuate. Sono tuttora in corso gli interventi per riportare la situazione in sicurezza. Poco prima un altro intervento delle pattuglie della polizia locale si è reso necessario in zona Tuscolana, prossimità via di Campo Romano, causa incendio sterpaglie. Anche qui gli agenti sono stati impegnati a mettere in sicurezza la zona con momentanea chiusura delle strade interessate (Rer)