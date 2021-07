© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Confartigianato Roma incontra i candidati sindaco della Capitale per illustrare il suo programma in vista delle elezioni amministrative. Si inizia con Carlo Calenda. L’incontro si terrà presso la sede della Confartigianato nazionale l'Auditorium San Giovanni in Laterano, 152 a Roma - Ore 17: 45- In piazza Testaccio assemblea di presentazione della lista "Sinistra civica ecologista" - Ore 18:30- L’associazione culturale Seven organizza a Minturno la XIX edizione di “Guerra e Pace Filmfest”. Presso Forte San Gallo a Nettuno – Ore 21 (Rer)