Business news: Perù, Serraino (Sace) a "Nova", presidenza Castillo non porterà cambiamenti radicali

- L’arrivo del socialista Pedro Castillo alla presidenza del Perù non comporterà svolte radicali rispetto alle politiche degli esecutivi precedenti. Il nuovo governo dovrà infatti fare i conti con un parlamento frammentato e avrà bisogno dei voti dei partiti di centro se non addirittura di centro-destra per governare il Paese. Lo spiega ad "Agenzia Nova" Davide Serraino, analista Paesi e settori - America Latina di Sace. “Il partito di riferimento di Castillo, Perù Libre, ha 37 parlamentari su 130. Un’altra formazione di sinistra, Uniti per il Perù, ha cinque membri. In tutto sono 42 su 130. Il nuovo esecutivo avrà quindi bisogno di avere voti da partiti di centro se non addirittura di centro destra. Per questo noi non pensiamo a una svolta a U, completa e radicale rispetto alle politiche precedenti”, spiega l’analista. (Res)