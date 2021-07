Business news: Brasile, Petrobras, petrolio da bacini pre-sal pari al 70 per cento della produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras riferisce che nel secondo trimestre del 2021 la produzione di petrolio estratto da bacini pre-sal ha raggiunto 1,96 milioni di barili di petrolio equivalente (boed), pari al 70 per cento della produzione totale dell'azienda. Petrobras sottolinea che si tratta di un record assoluto. La produzione media di petrolio, gas naturale liquido (Lgn) e gas naturale ha raggiunto i 2,8 milioni di boed al giorno, l'1,1 per cento in più rispetto al primo trimestre. I risultati sono stati ottenuti grazie alla performance delle piattaforme P-68 (campi di Berbigao e Sururu) e P-70 (campo di Atapu), che hanno raggiunto la capacità produttiva massima consentita pari a 161.000 bpd in meno di 13 mesi, il che riflette lo sforzo dell'azienda di ottimizzare e anticipare la produzione sul campo. Ai risultati ha contribuito anche la stabilizzazione dei livelli produttivi delle piattaforme che hanno effettuato stop programmati per manutenzione nel primo trimestre dell'anno. (Res)