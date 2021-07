Milano 2021: Bernardo a Nova, forse qualcuno ha dimenticato cosa vuol dire essere medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a diverse accuse rivolte nei confronti di Luca Bernardo, candidato per il centrodestra alle elezioni a Milano, il professore sottolinea a margine del "Trofeo amicizia e sport" organizzato oggi a Rozzano: "La cosa che mi fa più male di queste polemiche è quando dicono che un primario non possa visitare i bambini anche andando a casa. Io dico che qualcuno ha dimenticato che cosa voglia dire fare il medico, che ha dimenticato il giuramento di Ippocrate, che ha dimenticato che quando si è operatori sanitari vuol dire esserlo della vita e dell'aiuto". (Rem)