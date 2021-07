Milano 2021: Mascaretti (Fd'I), d'accordo con Bernardo su movida controllata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi associo con grande convinzione alle parole del candidato sindaco per Milano del centrodestra Luca Bernardo: la movida deve esserci, fa parte della cultura e della socialità della nostra Città, ma va controllata. Le problematiche di residenti e commercianti non possono rimanere ancora inascoltate come avvenuto negli ultimi cinque anni da parte della Giunta Sala ormai uscente. I ragazzi devono poter uscire in sicurezza divertirsi ma nella tutela di se stessi e degli altri" dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, che continua: "la movida va controllata ed il controllo non può essere a carico dei gestori: deve essere a carico del pubblico. A Milano invece abbiamo tutti sotto gli occhi proprio l'esempio di una gestione sbagliata, e quello che è avvenuto in Darsena ne è la prova tangibile. Non possiamo più tollerare che le serate milanesi si concludano sempre con delle risse" conclude l'esponente milanese del partito di Giorgia Meloni. (Com)