© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 26 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11 - riunione in videoconferenza della I Commissione: Odg: 1) regolamento di contabilità armonizzata. Approvazione; 2) mozione"Criteri e modalità di nomina dei sindaci/revisori nelle società partecipare, enti, fondazioni, ecc. da parte del sindaco e/o del Consiglio comunale di TorinoOre 12 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio Comunale.REGIONEore 11, Vercelli, Teatro civico (via Monte di pietà 15),Drapò: un simbolo, una regione, una bandiera -1.181 occasioni per sventolare la propria appartenenza, cerimonia di consegna della bandiera del Piemonte ai sindaci della provincia di Vercelli.ore 15, Aula, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 16, Aula, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. (Rpi)