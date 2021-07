Incendi: Fontana, protezione civile lombarda a supporto della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli incendi che stanno colpendo la Sardegna, su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dichiara: “Terribili le immagini che arrivano dalla Sardegna, una delle aree più belle del nostro Paese. Violenti incendi sono divampati in ampie zone della provincia di Oristano, costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie case e le proprie attività. Sono vicino al presidente Cristian Solinas e alle popolazioni colpite, che abbraccio a nome della nostra comunità. La Protezione Civile lombarda in queste ore sta attivando squadre e mezzi per portare supporto” si legge nel post. (Rem)