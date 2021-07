Germania: Lindner (Fdp), elezioni federali sono già decise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni federali tedesche che si terranno il prossimo 26 settembre sono già decise. Lo ha dichiarato il leader del Partito liberale democratico (Fdp), Christian Lindner, in un’intervista all’emittente “Ard”. Il mandato per la formazione del governo, secondo Lindner, andrà quasi sicuramente all’Unione cristiano-democratica (Cdu) e al suo candidato cancelliere Armin Laschet. La domanda, tuttavia, sarà capire chi assumerà gli incarichi più importanti, fra cui quello di ministro delle Finanze. "Sarei pronto ad assumere l’incarico, nel rispetto di un freno all’indebitamento e con una chiara posizione per cui le tasse non dovrebbero essere aumentate”, ha detto il leader dell’Fdp. Allo stato attuale, Lindner non vede alcuna reale possibilità per una coalizione “a semaforo” composta da Verdi, Partito socialdemocratico (SdP) ed Fdp. "Non credo che ci siano aritmeticamente o in termini di contenuto politico abbastanza somiglianze per" una coalizione di questo tipo, ha detto il leader liberaldemocratico.(Geb)