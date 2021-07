Business news: Cile, Mrp annuncia investimenti per 1,5 miliardi di dollari su rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società del settore del rinnovabile, Mainstream Renewable Power (Mrp), ha annunciato un investimento da 1,5 miliardi di dollari in Cile per la costruzione di tre nuove centrali a generazione eolica e fotovoltaica. Il nuovo progetto denominato "Nazca renovables", si legge in una nota della compagnia con sede in Irlanda, avrà una capacità complessiva di 1 Gigawatt di generazione e prevede la messa in opera entro il 2022 di tre impianti (Terral, Racò e Humboldt) nelle regioni di Tarapacà e Biobio. Secondo Mrp "Nazca renovables" sarà in grado di produrre "energia sufficiente all'approvvigionamento di 1,2 milioni di case generando un risparmio di 1,1 milioni di tonnellate di Co2" con un "significativo impatto nel processo di decarbonizzazione del Paese". Le nuove centrali includono "sistemi di stoccaggio dell'energia con batterie ad elevata capacità in grado di assicurare la distribuzione alla rete durante le 24 ore". (Res)