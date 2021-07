Tunisia: proteste, presidente Saied scioglie il parlamento e licenzia il premier Mechici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha sciolto il parlamento dopo le violente proteste scoppiate in diverse città del Paese, ha licenziato il primo ministro Hicham Mechichi e ha annunciato che assumerà la presidenza dell'esecutivo con l'assistenza di un nuovo primo ministro. È quanto riferisce il quotidiano "Arab News", secondo cui la decisione giunge dopo le violente proteste scoppiate questa sera in diverse città del Paese. Durante la giornata di oggi, 64esimo anniversario della nascita della Repubblica tunisina, sono scoppiate alcune proteste di fronte alla sede del parlamento e diverse città del Paese. I manifestanti hanno preso d’assalto le sedi del partito Ennahda (prima forza dell’Assemblea dei rappresentati del popolo) in diverse regioni, gridando slogan contro il primo ministro Mechichi, il presidente del parlamento, Rachid Ghannouchi, e i diversi partiti politici, accusati dai manifestanti di essere la causa della crisi sanitaria, economia e politica in cui è sprofondato il Paese nordafricano. Violenti scontri si segnalano in particolare nella città di Sfax, nel sud della Tunisia, dove alcuni manifestanti hanno cercato di assaltare la sede di Ennahda nella zona di Rabid. Nel corso degli scontri un agente è rimasto ferito. I manifestanti hanno cercato di distruggere l'ingresso della sede del partito, dopo aver bloccato la strada. Gli agenti sono intervenuti lanciando granate lacrimogene. Secondo quanto confermato dal corrispondente dell’emittente radiofonica "Jawhara fm", i manifestanti hanno lanciato bombe molotov contro un blindato della sicurezza, bruciandolo completamente. Ennahda, da parte sua, ha attribuito gli assalti a “bande criminali che vogliono attaccare la sede del movimento e i suoi militanti e diffondere caos per favorire il rovesciamento del percorso democratico”. (Tut)