Iraq: servizio antiterrorismo Kurdistan arresta attentatore di Sadr City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio antiterrorismo del Kurdistan iracheno ha annunciato l’arresto di un attentatore responsabile dell’attentato di Sadr City, avvenuto lo scorso 15 luglio in un quartiere della capitale irachena Baghdad e che ha causato la morte di 35 persone e decine di feriti. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Shafa” secondo la quale il governo iracheno avrebbe chiesto il sostegno del governo della regione autonoma del Kurdistan per arrestare uno degli attentatori. Secondo la fonte, per ordine del giudice, l’indagato è stato consegnato ai servizi di sicurezza di Baghdad.(Res)