Covid: in Lombardia 461 nuovi positivi e un decesso

- I nuovi positivi a Sars-Cov-2, in Lombardia, sono 461, a fronte di 12.209 tamponi effettuati. Secondo il quotidiano bollettino diramato dalla Regione sulla diffusione della pandemia, i ricoverati nei reparti Covid sono due meno di ieri, per un totale di 150, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 27, uno in più rispetto al giorno prima. C’è stato un nuovo decesso, per un totale di 33.816 dall’inizio della pandemia. (Rem)