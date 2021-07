Israele: governo approva app per monitorare quarantena dei viaggiatori di rientro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Israele ha approvato oggi l’utilizzo di un’app per telefono cellulare per il monitoraggio dei viaggiatori di rientro nel Paese e sottoposti a quarantena. Lo rende noto il quotidiano “The Times of Israel”, secondo il quale il governo ha dato l’autorizzazione al ministro della Pubblica sicurezza, Omer Bar-lev, per monitorare i viaggiatori per garantire che rispettino la quarantena a cui sono sottoposti. Sebbene il governo abbia approvato l'utilizzo di “mezzi elettronici” per tracciare gli arrivi, il monitoraggio sarà condotto utilizzando un'applicazione telefonica anziché i braccialetti elettronici che sono stati proposti in passato. L'uso del tracciamento elettronico era già stato approvato dalla Knesset all'inizio di quest'anno.(Res)