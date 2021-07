Incendi: Di Maio, attivato meccanismo canadair dall’estero, primi in arrivo dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha attivato il meccanismo di protezione civile per l'utilizzo di canadair dall’estero, di cui due sono in arrivo dalla Francia, per fronteggiare il devastante incendio che ha colpito la provincia di Oristano, in Sardegna. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio su Facebook. "Da diverse ore una vasta area in provincia di Oristano è in ginocchio a causa di un incendio devastante. Sono centinaia le persone evacuate e l'intera zona, abitazioni comprese, è stata avvolta dalle fiamme e danneggiata. Sono in contatto con il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che ha tutto il nostro sostegno. È stato attivato il meccanismo di protezione civile per canadair dall’estero: due sono in arrivo dalla Francia, che ringrazio ufficialmente. Continuiamo a seguire gli sviluppi con grande attenzione", ha affermato Di Maio, che ha espresso "massima vicinanza alla popolazione locale". (Res)