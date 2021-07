Milano 2021: Bernardo, mia soddisfazione altissima grazie a confronto continuo con i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi vogliamo quindi riaccendere la città ma non la riaccenderà Bernardo ma la riaccenderemo insieme, non farà Bernardo ma lo faremo insieme, vuol dire farlo insieme alle categorie lavorative, le associazioni, con le persone diversamente abili, e quelli che soffrono di varie patologie. Dobbiamo quindi pensare ai più deboli, non dobbiamo far sì che ci sia un centro e una periferia ma diversi quartieri di Milano che si congiungono e si integrano perchè una caratteristica della città è per la vita, cuore, anima e inclusione. Dovremo far sì che chi arriva da fuori trovi una città pulita, curata, non degradata, sono per le piste ciclabili ripensate e non cancellate. Se i cittadini decidessero che Bernardo debba fare il sindaco soprattutto avranno una persona in mezzo a loro e con loro, perchè sono un cittadino che ascolta gli altri cittadini e vuole risolvere i loro problemi" ha concluso Bernardo (Rem)