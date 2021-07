© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala firma il protocollo d'intesa “L’unione fa la forza – volontari al servizio di una Milano più verde e più bella” per l'impiego dei detenuti nella manutenzione e cura del verde pubblico. Presenti anche il ministro della giustizia, Marta Cartabia, il capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia e il Prefetto di Milano, Renato Saccone,Evento in diretta streaming da prefettura di Milano, via (ore 11.30)Si riunisce il Consiglio comunaleDiretta streaming (ore 16.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala insieme all'assessore alla trasformazione digitale e servizi civici Roberta Cocco, partecipa alla commemorazione in ricordo delle vittime della pandemia.Cimitero Maggiore, campo 87, piazzale maggiore 17 (ore 17)REGIONESi riunisce il Consiglio regionaleDiretta streaming (dalle ore 10)I gruppi di opposizione in Consiglio regionale organizzano un punto stampa per illustrare l'Ordine del Giorno con il "Piano d'azione per la qualità dell'aria in Lombardia", presentato e votato in occasione dell'assestamento di bilancio 2021-2023. Presenti i Consiglieri regionali Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti), Antonella Forattini e Pietro Luigi Ponti (PD), Massimo de Rosa (Movimento 5 Stelle), Michele Usuelli (+Europa – Radicali) e Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione).Palazzo Pirelli, Spazio interviste piano terra, via Filzi 22 (ore 12)VARIEIl candidato sindaco Luca Bernardo partecipa alla conferenza stampa di Forza Italia organizzata per presentare il progetto di legge per l'istituzione del "garante regionale per la tutela dei diritti delle persone anziane". Presenti anche Giulio Gallera (presidente della commissione regionale Bilancio), il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, l'on. Enrico Pianetta (coordinatore nazionale dei seniores Forza Italia), il commissario cittadino di Fi on. Cristina Rossello.Palazzo Pirelli, sala stampa 'Giorno del ricordo', via Filzi 22 (ore 13)(Rem)