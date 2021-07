Giustizia: Giacomoni (FI), bene fiducia, è momento di fare buona riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, osserva: "In questa fase di ripartenza, decisive saranno le tre riforme strutturali che affronteremo nel breve termine: riforma fiscale, riforma della burocrazia, riforma della giustizia. Su ognuna sventola la bandiera di Forza Italia come garanzia per gli interessi del Paese e dei cittadini". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Quella per una giustizia giusta è una battaglia che Forza Italia e il presidente Berlusconi portano avanti da più di 25 anni. Bene ha fatto il governo a mettere la fiducia. Finalmente è arrivato il momento di fare una buona riforma ed è per questo che Forza Italia sta raccogliendo anche questo weekend le firme sui referendum nei gazebo in tutte le città - conclude l'esponente di FI -, come ha fatto per la riforma del fisco e come farà sempre quando in ballo ci sono gli interessi e la tutela degli italiani". (Com)