Ucraina: Covid, ministero Salute valuta possibilità di mescolare dosi di vaccini diversi

- Il ministero della Sanità dell'Ucraina sta valutando la possibilità di mescolare vaccini diversi contro il Covid-19 nel caso in cui la seconda iniezione dello stesso farmaco non possa essere somministrata per qualche motivo. Lo ha affermato oggi il vice ministro della Salute, Ihor Kuzin. "Il ministero della Salute dell'Ucraina prende tali decisioni sulla base dei risultati degli studi internazionali, delle raccomandazioni del produttore dei vaccini e dell'analisi di esperienze simili di altri Stati. Il gruppo tecnico nazionale di esperti sull'immunizzazione, come principale organo deliberativo del Ministero della Salute, ha raccomandato di consentire i cosiddetti vaccini misti a condizione che vengano rigorosamente rispettate determinate condizioni", ha detto Kuzin all'agenzia di stampa ucraina "Apostrophe", precisando che la seconda dose del vaccino Pfizer potrà essere somministrata dopo il vaccino Moderna nel caso in cui la vaccinazione non possa essere completata con lo stesso prodotto. Kuzin ha aggiunto che se una persona sviluppa una grave reazione allergica alla prima dose del vaccino AstraZeneca, la seconda iniezione può essere fatta con Pfizer. "La corrispondente decisione del gruppo di esperti è già stata emessa, quindi ora si sta valutando la questione dell'emissione di un decreto e dello sviluppo di istruzioni dettagliate passo passo per tali casi", ha concluso Kuzin. La campagna vaccinale in Ucraina è iniziata lo scorso 24 febbraio e include Covishield (prodotto da AstraZeneca in India), CoronaVac (prodotto dalla cinese Sinovac), AstraZeneca, Comirnaty (prodotto da Pfizer) e Moderna. Finora solo 1.702.884 persone sono state completamente vaccinate su un totale di 41 milioni. (Rum)