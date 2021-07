Governo: Renzi, è grazie a Iv che abbiamo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi chiedevamo la svolta al governo precedente e l’allora primo ministro pugliese Rocco Casalino… Ops scusate, Giuseppe Conte, faceva finta di essere d’accordo, ma poi non cambiava nulla. Dicevano a noi che eravamo un’anomalia, noi, non loro che hanno governato prima con Salvini e poi con la sinistra. Grazie a chi come i ministri di Italia viva, Teresa Bellanova, Elena Bonetti ed Ivan Scalfarotto, hanno avuto il coraggio di andare controcorrente e dimettersi. Noi abbiamo un’Italia guidata da Draghi e non da Conte. Bisogna pensare di contare un po’ di meno se è per dare una mano al Paese". Lo ha segnalato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro "Controcorrente", a Gallipoli. (Rin)