Pd: Borghi, Agorà come fase di cambiamento a partire dai territori

- Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico, afferma: "I territori sono il cuore dei grandi cambiamenti storici che stiamo vivendo, la transizione ecologica e quella digitale. Di fronte ad essi, la destra soffia sul fuoco delle paure vivendoli come pericoli. I democratici devono essere quelli che vivono questa fase come opportunità - continua il parlamentare su Facebook -. Non in una logica buonista, ma con la determinazione di chi sa che è il compito della politica il governo delle cose, e che spetta a chi ha idee concretizzarle per dare più giustizia e più equità. Per questo faremo le Agorà Democratiche, perché questa fase di cambiamento o la si governa dal basso con la partecipazione di molti o la si subisce. E in queste Agorà, chi crede al governo del cambiamento in un'ottica di democrazia della prossimità, potrà trovare la propria casa. Sarà così che porteremo il Pd e il centrosinistra a vincere nel 2023". (Rin)