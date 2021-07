© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco. Una risorsa preziosa per tante famiglie, a loro va il nostro grazie per quello che fanno ogni giorno. A noi l’impegno di proteggerli e non lasciarli mai soli". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)