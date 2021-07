Nigeria: liberati 28 studenti rapiti a inizio luglio nello Stato di Kaduna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventotto dei 121 studenti rapiti all'inizio luglio in una scuola nello Stato di Kaduna, nel nordovest della Nigeria, sono stati rilasciati. Lo riferiscono le autorità locali citate dal quotidiano nigeriano "The Guardian", secondo cui i 28 studenti sono stati rilasciati ieri e si sono riuniti ai loro genitori. Sale così a 34 il numero di studenti rilasciati dopo che altri sei erano stati liberati nei giorni scorsi, mentre 87 sono ancora detenuti. Il rapimento è stato condotto da aggressori armati che hanno preso d'assalto la Bethel Baptist High School lo scorso 5 luglio, rapendo gli studenti che dormivano nei loro dormitori. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di rapimenti da parte di bande pesantemente armate, conosciute localmente come banditi, che da tempo affliggono la Nigeria nordoccidentale e centrale con saccheggi, furti di bestiame e rapimenti a scopo di riscatto. Secondo le stime delle autorità nigeriane, da dicembre circa mille studenti sono stati rapiti in tutta la Nigeria, la maggior parte dei quali sono stati rilasciati dopo trattative con i funzionari locali, anche se alcuni sono ancora in ostaggio. (Res)