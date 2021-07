Usa: assalto al Campidoglio, Pelosi nominerà repubblicano Kinzinger in commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha dichiarato che è “nei suoi piani” nominare il deputato repubblicano Adam Kinzinger nel comitato ristretto della Camera per indagare sui fatti legati all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso, dopo che i Repubblicani hanno lasciato il gruppo. "Questo sarebbe il mio piano", ha detto Pelosi rispondendo a una domanda della “Abc”. Kinzinger, forte critico di Trump, è stato uno dei 10 repubblicani della Camera a votare per il suo secondo impeachment e si unirebbe alla repubblicana Liz Cheney del Wyoming come unici Repubblicani nel nuovo comitato ristretto. Secondo fonti citate dalla “Cnn” il Repubblicano dell'Illinois ha detto nei giorni scorsi che avrebbe accettato l'incarico se gli fosse stato offerto. (Nys)