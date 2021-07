Roma: Morassut (Pd), sbagliato rivedere il Prg senza prima fare le riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre un nuovo pacchetto di progetti urbani 'vendibili' - continua Morassut- e ad alto riflesso pubblico sul quale far misurare nuovi operatori immobiliari più forti e finanziariamente più pazienti del tradizionale mondo romano. Il mercato romano va aperto e internazionalizzato ma serve un'amministrazione forte e con le idee chiare, affidabile e capace di essere all'altezza dei nuovi protagonisti che ormai operano in tutte le grandi metropoli mondiali. Basta giocare con i 'diritti edificatori' come si è fatto con Tor di Valle, quella storia si è chiusa nel 2008. Adesso, finalmente, bisogna guardare alla città pubblica che il Prg indica e pianifica. Cambieremo il Prg - conclude - con un Piano strutturale e strategico quando avremo cambiato l'architettura ordinamentale e legislativa ed è possibile farlo presto". (Com)