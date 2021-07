Covid: Di Maio, vaccinazione è l'unico modo per uscire dalla crisi sanitaria ed economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione è l'unico modo per uscire dalla crisi sanitaria ed economica, e le scelte che come governo stiamo facendo servono a tutelare la libertà, perché tutelare la libertà vuol dire tutelare la vita. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Giffoni Film Festival. "La crisi non è ancora finita, stiamo affrontando questa crisi sanitaria avendo superato la quota del 50 per cento degli italiani con due dosi e del 60 per cento con una, continuiamo ad andare spediti con record importanti: negli ultimi sette giorni si sono vaccinati 350 mila ragazzi. Ora sta ai singoli cittadini darci una mano per ripartire il prima possibile", ha detto Di Maio, secondo il quale "quando avremo raggiunto un numero sufficiente di vaccinazioni per eliminare le restrizioni vedremo anche l'economia accelerare ancora di più, il che significa più posti di lavoro e più occasioni per le nostre agende. Proteggere la vita significa vaccinarci", ha aggiunto. (Res)