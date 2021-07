Libia: Dabaiba, il sud soffre a causa di anni di guerra e divisioni interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione meridionale della Libia soffre a causa di anni di guerra e di divisioni interne. Lo ha dichiarato il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdelhamid Dabaiba, in occasione della quinta riunione del Consiglio dei ministri del governo di unità nazionale tenutasi oggi nella città di Sebha, nella provincia meridionale di Fezzan. “La nostra presenza qui è la prova della nostra determinazione nel voler aiutare questa regione del Paese”, ha dichiarato il primo ministro, sottolineando che “non c’è guerra in Libia dopo oggi, né a Sebha, né in qualsiasi altra città” e l’impegno del governo per la messa in sicurezza della regione. Dabaiba ha inoltre affermato che il governo di unità nazionale sta lavorando per una strategia in grado di garantire la sicurezza nel Paese e combattere la criminalità e il terrorismo nel sud e in tutta la Libia, oltre che lo svolgimento delle elezioni previste per il 24 dicembre.(Lit)